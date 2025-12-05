Ростов-на-Дону вошел в топ-4 городов по снижению цен на жилье в ноябре

В ноябре цены на вторичное жилье в Ростове-на-Дону снизились на 1,02% до 133,4 тыс. руб. за 1 кв. м, что поставило донскую столицу на четвертое место среди городов с наибольшим падением стоимости недвижимости. Об этом сообщает «РБК Недвижимость».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, больше всего цены упали в Сочи — на 1,8%. Второе место занял Ставрополь с показателем минус 1,7%, третье — Пермь с результатом минус 1,2%.

В ноябре общероссийский тренд на удешевление стал более заметным. Если в октябре падение фиксировалось только в семи крупных городах, то в ноябре их число достигло семнадцати — рост в 2,4 раза. Специалисты объясняют эту тенденцию сезонным спадом активности и корректировкой завышенных цен продавцами.

«Одновременно в более чем половине городов стоимость вторичного жилья продолжала расти. Лидерами по росту стали Воронеж с увеличением на 2,8%, Томск — на 1,8% и Екатеринбург — на 1,7%. Ноябрь показал переход к более сбалансированному рынку, где разнонаправленная динамика стала новой нормой»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко