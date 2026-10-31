«Потребитель не станет выбирать между десятками видов денег»

Игорь Додонов
Заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам»
Фото: личный архиы
Заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам»
Фото: личный архиы
Мировая финансовая система будет двигаться от цифровизации существующих денег к программируемым деньгам и финансовым активам. Меняться будет сама инфраструктура финансов: как деньги выпускаются, переводятся между странами, как совершаются сделки с ценными бумагами и как искусственный интеллект управляет платежами. При этом наличные деньги, банковские счета, карты и традиционные валюты вряд ли внезапно исчезнут. Скорее они будут встроены в новую технологическую архитектуру, где перевод денег и передача финансового актива смогут происходить практически одновременно.
Токенизация денег и финансовых активов позволит представить права на деньги и активы в цифровой форме, пригодной для передачи и автоматизированного исполнения правил. Это ускорит расчеты по ценным бумагам, позволит осуществлять одновременно платеж и передачу актива, автоматизировать выплаты купонов, процентов и маржинальные требования.
Будут конкурировать не только разные платежные приложения, но и разные формы самих денег: токенизированные банковские депозиты — цифровое представление обязательств коммерческого банка, стейблкойны — частные цифровые токены, стоимость которых привязана, например, к доллару, цифровые валюты центральных банков (CBDC) — цифровые обязательства центрального банка. Все эти инструменты различаются тем, кто несет обязательство, какие гарантии действуют и как обеспечивается конвертация в другие формы денег.
Переводы между странами станут быстрее и дешевле: новые системы сократят количество посредников и время расчетов. Но технологии сами по себе не устранят комплаенс, санкционные ограничения, валютные риски и необходимость соблюдения местного законодательства.
ИИ будет не только советовать, но и платить. Пользователь сможет поручить ИИ-агенту подобрать билет, забронировать отель, приобрести комплектующие или оплатить услугу в рамках заранее установленных правил. При этом платежная система будет проверять не только карту и личность покупателя, но и право цифрового агента совершить конкретную операцию. Это может стать новым направлением конкуренции для систем типа Visa и Mastercard, для банков и платежных финтех-компаний.
Граница между платежами и инвестициями станет менее заметной. Если деньги и ценные бумаги представлены в совместимых цифровых системах, можно будет автоматизировать операции, которые сегодня требуют отдельных действий: купить облигацию, передать ее в залог, получить финансирование и произвести платеж. Преимущество — меньше ручных сверок и контрагентского риска. Обратная сторона — зависимость от программного кода и цифровой инфраструктуры, а также возможность более быстрого распространения финансового стресса.
Безопасность и идентификация станут частью платежа. Чем проще и быстрее можно переводить деньги, тем важнее контроль доступа. Финансовая система будет активнее использовать биометрию, криптографические подтверждения, анализ поведения и автоматическую проверку риска.
Технологии могут упростить трансграничные переводы, но не гарантируют единую мировую финансовую систему. Государства будут стремиться контролировать платежные данные, цифровую идентификацию, валютные потоки и критическую инфраструктуру. Вероятен мир, где несколько платежных и цифровых валютных контуров будут сосуществовать, а их совместимость станет стратегическим вопросом.
Что касается платежных средств, банковские карты и платежные приложения, вероятно, останутся основным пользовательским интерфейсом для значительной части розничных платежей. Но «под капотом» будет больше мгновенных переводов, токенизации, биометрии и автоматической оценки мошенничества. Потребитель, скорее всего, не станет выбирать между десятками видов денег — он будет выбирать удобный способ оплаты, а технология сама определит маршрут платежа. Стейблкойны могут быть полезны для международных переводов, расчетов между компаниями, работы с цифровыми активами и платежей в программируемых системах. Токенизированные банковские депозиты могут получить широкое институциональное применение. По сути, клиент сохраняет деньги в коммерческом банке, но его депозит получает форму, пригодную для программируемых расчетов в цифровой инфраструктуре. Цифровые валюты центробанков могут существовать в розничной форме для граждан или в оптовой форме для банков и финансовых институтов. Они отличаются от денег на обычном банковском счете тем, что представляют собой обязательство центрального банка. Агентная коммерция изменит прежде всего интерфейс и правила авторизации платежей, а не обязательно саму валюту.
В будущем, вероятно, сформируется какая-то гибридная система, где центробанки обеспечивают доверие к базовым деньгам, коммерческие банки продолжают создавать депозитные деньги, частные компании развивают кошельки и платежные сервисы, а токенизация позволяет этим инструментам взаимодействовать с цифровыми активами и программным обеспечением. В конечном счете преимущество получит тот, кто обеспечит доверие, совместимость систем, безопасность и удобный доступ к деньгам независимо от того, в какой технологической форме они существуют.