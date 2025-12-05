Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Новосибирском

В Мошковском районе Новосибирской области двое взрослых и двухлетний ребенок погибли в ДТП. По данным главного управления МВД по региону, авария произошла днем 5 декабря на 91-м км трассы Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что водитель Toyota Avensis выехал на полосу встречного движения. Там легковой автомобиль врезался в грузовик DAF.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров. Еще двое детей, находившихся в Toyota Avensis, были госпитализированы.

Александра Стрелкова