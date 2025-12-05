Донской Россельхознадзор обнаружил карантинный сорняк в крупной партии льна

Россельхознадзор выявил заражение амброзией полыннолистной в 296-тонной партии семян льна, которая хранилась на складе в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Фото: Валентина Любашенко

По информации ведомства, опасный карантинный объект обнаружили специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия совместно с сотрудниками Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Проверка проходила при установлении карантинного фитосанитарного состояния семян льна для переработки.

Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Зараженную партию направили на переработку на производство, которое использует технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Валентина Любашенко