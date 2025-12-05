Алексей Богодистов: в Геленджике усилят запреты на движение самокатов

На набережной Геленджика продолжат работу по ограничению движения электросамокатов. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава курорта Алексей Богодистов, комментируя один из вопросов, поднятый в ходе прямой линии с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Губернатор региона занимает принципиальную позицию: самокатов на набережной быть не может. И для нашей территории вопрос актуальный. В Геленджике последовательно ведем работу по запрету»,— сообщил Алексей Богодистов.

Мэр Геленджика поддержал мнение общественности по вопросу электросамокатов в пешеходных зонах и отметил, что вывоз средств индивидуальной мобильности не решает проблему до конца. Совместно с полицией в Геленджике в летний период проводятся рейдовые мероприятия, но этих мер, по словам Алексея Богодистова, недостаточно.

«Продолжаем кропотливую документальную работу для внедрения красной зоны для движения на самокатах на набережной курорта»,— подытожил глава Геленджика.

В ходе прямой линии 5 декабря губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву поступил вопрос от жительницы Краснодара по поводу движения самокатов и велосипедов по тротуарам и набережным. Глава региона отметил, что проблема является острой не только для Краснодара, но и для всего региона, поэтому он поручил разобраться в текущей практике введения ограничительных мер.

София Моисеенко