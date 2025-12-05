На мусорном полигоне Новороссийска нашли новые очаги возгорания

Пятые сутки в Новороссийске тушат мусорный полигон «Терра-Н». Заместитель главы города Александр Гавриков назвал сложной ситуацию на полигоне ТКО.

По словам Александра Гаврикова, на территории полигона зафиксировали новые очаги возгорания в связи с переменчивой погодой и усилением ветра.

«Пожарные, а также сотрудники полигона предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара. Работы ведутся круглосуточно»,— заявил замглавы Новороссийска.

Согласно оперативным данным, на полигоне осуществляют интенсивное тушение очагов путем проливки водой и засыпки грунтом.

София Моисеенко