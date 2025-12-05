В портах Азово-Черноморского бассейна зимнюю навигацию обеспечат 134 буя

В четырех портах Азово-Черноморского бассейна — Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге и Ейске, в зимнюю навигацию установят 134 плавучих средства навигационной обстановки (СНО). Об этом сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на данные начальника Азовского управления Азово-Черноморского бассейна Михаила Ожередова.

Господин Ожередов отметил, что на зимний сезон в порту Азов останется 81 навигационный буй, а в порту Ростов-на-Дону — 38. В Таганроге 15 летних СНО будут заменены на зимние, а оставшиеся 18 демонтируют и отправят на хранение.

В портах Азов, Ростов и Таганрог демонтаж и замену навигационного оборудования проведут с помощью лоцмейстерского судна «Юрий Романченко», якоревозчика «МЗ-315», мотозавозни «Бриз» и буксира «Георгий Седов».

В период ледокольной проводки обслуживание и ремонт СНО будет осуществлять судно «Юрий Романченко», имеющее соответствующий ледовый класс.

Наталья Белоштейн