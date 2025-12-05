В Ростовской области могут появиться передвижные аптеки

В Госдуме России поддержали инициативу донских депутатов о запуске в регионах проекта «Аптеки на колесах». Соответствующий законопроект уже подготовлен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Планируется, что передвижные аптечные комплексы будут доставлять лекарства жителям сел и отдаленных районов. Оценку этой идеи дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Это сфера, где обязательно нужен государственный контроль. Тем не менее, сейчас эта идея уже в стадии перехода к реализации. И будут выбраны населенные пункты и регионы, где передвижные аптечные пункты будут опробованы»,— сообщил Дмитрий Медведев.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что передвижные аптеки будут работать по принципу передвижного «Поезда здоровья». Внедрять инициативу планируют по партийному проекту «Здоровое будущее».

Наталья Белоштейн