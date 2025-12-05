Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Заместителем гендиректора ФК «Ростов» по развитию назначен Роман Адамов

Заслуженный мастер спорта, бывший капитан «Ростова» Роман Адамов назначен заместителем генерального директора по развитию молодежного футбола клуба. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Роман Адамов работал с юношескими командами «Ростова» с 2017 по 2020 годы, в 2021 году был спортивным директором ФК «Строгино». В пресс-службе отметили, что Антон Тупиков продолжит работу в структуре «Ростова».

Наталья Белоштейн

