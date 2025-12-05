Спустя неделю в Новороссийске нашли пропавшего подростка
В Южном районе Новороссийска полицейские нашли 15-летнего подростка, пропавшего в конце ноября. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе УМВД города.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
15-летний парень пропал вечером 26 ноября. 4 декабря подростка обнаружил сотрудник уголовного розыска на улице Малоземельской.
«В отношении мальчика каких-либо противоправных действий не совершалось»,— подчеркнули в УМВД Новороссийска.
В настоящее время с подростком и его родителями работают сотрудники ПДН.