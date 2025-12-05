Владимир Владимиров отказался от расширения проспекта Победы в Кисловодске

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров завершил опрос в своем Telegram-канале о расширении проспекта Победы в Кисловодске. Большинство жителей проголосовали против проекта, который предполагал вырубку старых деревьев. Владимир Владимиров поддерживал инициативу, но под давлением народного мнения решил сохранить зеленые насаждения и искать альтернативы.

«Спасибо всем, кто выразил свое мнение. Считаю, это был рациональный проект, сам его поддерживал. Но большинство проголосовавших выбрало вариант Против. Делаем так, как решили земляки. Деревья сохраняем, будем искать другой вариант», — написал Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Проспект Победы служит главной транспортной артерией города-курорта. Узкая проезжая часть не справляется с потоком машин, что вызывает постоянные пробки. Губернатор и глава Кисловодска Евгений Моисеев осмотрели участок 26 ноября и обсудили готовый проект реконструкции.

Проект требовал убрать часть взрослых деревьев вдоль дороги для расширения. Власти обещали полную компенсацию — высадку новых саженцев в том же объеме. Опрос длился до 4 декабря, и жители выбрали сохранение зелени. Также критики идеи высказывали мнение, что огромное количество «бутылочных горлышек» не позволит решить проблему простым добавлением полос на проспекте. Всего в опросе приняли участие 12,5 тыс. пользователей, из них 59% выступили против расширения проспекта.

Владимир Владимиров подчеркнул необходимость решать проблему перегруженности улицы. Расширение проспекта важно для развития Кисловодска и комфорта местных жителей. Губернатор ждет от Евгения Моисеева конкретных предложений по другим вариантам.

Вопрос о реконструкции назрел давно. Еще в сентябре 2025 года ставропольцы жаловались на транспортные заторы в прямой линии с губернатором. Кисловодск как курорт требует современных дорог для туристов и горожан.

Станислав Маслаков