На Дону число жалоб на блокировку счетов банками выросло почти вдвое

С начала 2025 года клиенты банков Ростовской области направили более чем в два раза больше жалоб на необоснованные блокировки. На эти действия в январе-сентябре пожаловались 450 жителей региона, тогда как в аналогичный период прошлого года было зафиксировано 178 подобных жалоб. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные пресс-службы Южного ГУ Банка России.

В то же время в регионе наблюдается тенденция к снижению числа жалоб на действия мошенников. За девять месяцев года их зафиксировано 424, что на 34% меньше год к году.

Жители региона стали значительно реже сообщать о случаях кибермошенничества, применении психологических методов воздействия и взломе учетных записей на портале Госуслуг. В 2025 году зарегистрировано всего три жалобы, тогда как в прошлом году их было 36.

Наталья Белоштейн