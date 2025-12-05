В Северной Осетии ликвидировали цех по производству нелегального алкоголя

В Беслане полицейские ликвидировали подпольное производство алкогольной продукции, организованное двумя семейными парами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

В отношении организатора незаконного бизнеса и его подельников СУ УМВД России по Владикавказу возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства» и п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Полицейские выяснили, что 47-летний местный житель организовал незаконный бизнес в своем домовладении. В качестве партнеров он привлек свою жену и семью соседей.

В ходе операции по задержанию бутлегеров полицейские провели обыск и изъяли 4,7 тыс. бутылок жидкости, которая, судя по этикеткам, содержала спирт, но не имела акцизных марок. Общий объем найденной продукции составил около 3.5 тыс. л., а ее оценочная стоимость превысила 1,5 млн руб. В настоящее время назначены экспертизы для дальнейшего анализа изъятого товара.

В ближайшее время фигурантам будут избраны меры пресечения.

Наталья Белоштейн