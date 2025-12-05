Экс-начальника старооскольского отдела ГИБДД Кашкина будут судить за взятку

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении бывшего начальника ОГИБДД УМВД России по Старому Осколу Михаила Кашкина. Сумма ущерба превышает 400 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело направлено в Старооскольский городской суд. Оно было возбуждено СКР по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, с июля 2023 года по октябрь 2024-го директор местной компании и связанные с ним лица поставляли на принадлежащий господину Кашкину земельный участок строительные материалы и чернозем. Предполагалось, что за это экс-начальник старооскольского ГАИ повлияет на их освобождение от административной ответственности и окажет им общее покровительство.

В сентябре стало известно, что на посту руководителя местного отдела ГИБДД Михаила Кашкина сменил Вячеслав Русских. Он занимает эту должность до сих пор.

Кабира Гасанова