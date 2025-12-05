Власти Кубани намерены продлить отмену туристического налога в Анапе

Жительница Анапы в ходе прямой линии спросила губернатора, планируется ли в 2026 году продление отмены туристического налога в городе. Глава региона заявил, что власти намерены продлить отмену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Также анапчане обратились к губернатору с вопросом о внесении гостевых домов в Единый реестр средств размещения. В ответ на это Вениамин Кондратьев заявил, что в вопросе работы гостевых домов необходимо руководствоваться требованиями Генплана.

«Здесь нужно по-честному. Чтобы всем было хорошо. Такие "мини-гостиницы" часто строятся на земле, предусмотренной под ИЖС. Необходимо в том числе учитывать интересы тех, кто живет рядом. Чтобы им не мешали шум, машины. Если в ходе общественных слушаний жители не будут протестовать против нахождения гостевого дома в том или ином месте – пожалуйста», – сказал губернатор.

Вячеслав Рыжков