Вениамин Кондратьев: курортный сезон в Анапе может состояться в 2026 году

Жители Анапы в ходе «прямой линии» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым обратились к главе региона с просьбой поддержать открытие курортного сезона в следующем году.

Анапчане заявили, что 2025 год оказался для предпринимателей и жителей сложным из-за отмены сезона после произошедшей ЧС с мазутом. Вениамин Кондратьев отметил, что надеется на запуск курортного сезона в 2026 году и напомнил о мерах поддержки, введенных для бизнеса Анапы.

«Мы предусмотрели микрозаймы, которые помогут малому бизнесу, предпринимателям сохранить рабочие места. Важно, чтобы следующий курортный сезон состоялся. Мы активно работаем с Роспотребнадзором. Многое делается на федеральном уровне. Сезон следующего года должен состояться, мы приложим к этому максимальные усилия»,— резюмировал губернатор Краснодарского края.

В 2025 году на Кубани ввели заем «Специальный Анапа» для бизнеса в Анапе и Темрюкском районе, пострадавшего в результате ЧС в Керченском проливе. По займу действует ставка 2% годовых.

София Моисеенко