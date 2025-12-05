В Сочи экс-инспекторов ДПС оштрафовали на 6,2 млн рублей за взятки и подлог

Хостинский районный суд Сочи признал виновными бывших инспекторов ДПС Александра Данилюка и Тимура Чекункова в получении взятки и служебном подлоге и приговорил к штрафу в 3,1 млн руб. каждого. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, 28 июля 2025 года инспекторы остановили водителя с иностранными правами за нарушение правил остановки. Чтобы избежать штрафа, они предложили ему оформить протокол на другое лицо за 100 тыс. руб. Водитель отказался, и сумму снизили до 50 тыс. руб., на что он согласился. Получив деньги, полицейские вернули документы нарушителю и привлекли к ответственности другого человека, говорится в сообщении. Обоих инспекторов задержали с поличным.

На суде Данилюк и Чекунков признали вину и отказались давать показания. Суд назначил им штрафы и лишил права занимать должности на госслужбе на 5 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.

Андрей Николаев