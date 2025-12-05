Автомобиль «ЮРО» повредил трубу водовода в Новороссийске

На улице Шиллеровской техника «Южного регионального оператора» при ДТП повредила трубу водовода. Об этом сообщил замглавы Новороссийска Рафаэль Бегляров.

На место ДТП выехали специалисты «Водоканала» и замглавы по вопросам ЖКХ. Рафаэль Бегляров подчеркнул, что на участке ожидают прибытия сотрудников ГАИ для оформления дорожно-транспортного происшествия.

«Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться специалистами до полного устранения. Вечерняя подача водоснабжения планируется в штатном режиме»,— заявил Рафаэль Бегляров.

Заместитель главы по ЖКХ порекомендовал новороссийцам обращаться в «Безопасный город» в случае отсутствия водоснабжения в вечерние часы. «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды.

София Моисеенко