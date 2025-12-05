На Дону вложили более 1 млрд рублей в производство компонентов для ветропарков

В создание производства стальных башен для ветрогенераторов в Ростовской области направлено 1,2 млрд руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на первого замминистра промышленности и энергетики региона Вячеслава Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «ВетроСтройДеталь» выступила в качестве главного инвестора проекта по созданию производства модульных стальных башен в Волгодонске. Первоначально стоимость инициативы по специальному инвестиционному контракту была оценена в 1,1 млрд рублей, однако в реальности объем вложений достиг 1,2 млрд рублей.

В Ростовской области функционируют несколько предприятий, специализирующихся на ветроэнергетике. Например, в Волгодонске находится завод компании «Росатом Возобновляемая энергия», который производит ступицы, гондолы, генераторы и основания для ветряных башен. В Таганроге расположено ООО «Северсталь Стальные Башни», занимающееся изготовлением стальных конструкций для ветроэнергетических установок.

Наталья Белоштейн