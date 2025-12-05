На ставрополье получат пособие родители 293 тысяч детей

Отделение Социального фонда России по Ставропольскому краю выплачивает единое пособие родителям 293 тыс. детей. Специалисты фонда 5 декабря подтвердили эти данные. Они оценивают доходы семьи, имущество и занятость родителей перед назначением выплат, сообщает пресс-служба ведомства.

Семья получает пособие, если средний доход на человека ниже регионального прожиточного минимума в 15 960 руб. Каждый трудоспособный член семьи зарабатывает не менее 89 760 руб. за 12 месяцев — это четыре минимальных размера оплаты труда по 22 440 руб. Отсутствие официальных доходов у взрослого допускают при уважительных причинах: беременность, уход за ребенком до трех лет, за пожилым человеком или длительное лечение.

Размер пособия варьируется от уровня доходов. На детей и беременных женщин платят от 7 740,5 до 15 481 руб. в месяц. С 2025 года индексация привязала выплаты к прожиточному минимуму, который вырос с 1 января. Для беременных максимум достигает 17 396 руб. в отдельных случаях.

Семьи автоматически получают пособие на новорожденного, если уже получают выплаты на других детей. Размер для новорожденного равен выплатам на братьев и сестер. Это правило ввели в 2025 году, оно упрощает процесс без повторной оценки имущества.

Граждане России подают заявление на портале Госуслуг, в клиентских службах СФР или МФЦ. Фонд сам запрашивает данные через межведомственное взаимодействие. Дополнительные сведения требуют только в редких ситуациях, когда информация отсутствует в базах. С начала года число получателей выросло: в марте СФР назначило пособие 44 тыс. детей и 1400 беременным женщинам, в мае — уже 93 тыс. родителей. Августовские данные показывали 280 тыс. детей, что подтверждает динамику роста.

Станислав Маслаков