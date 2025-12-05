Ростовская область лидирует по потребности в дополнительном доходе в 2025 году

В Ростовской области 57% жителей испытывают потребность в дополнительном заработке. За три месяца доля таких граждан по стране увеличилась на 2%, а по региону — на 16%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, больше всего стремятся найти подработку для поддержания бюджета работники сферы спорта и салонов красоты — 63% опрошенных. Второе место занял домашний и обслуживающий персонал — 60%. Третье место в рейтинге профессий заняли врачи — 57% представителей медицинской сферы планируют искать дополнительный доход зимой.

«Среди регионов Юга России по склонности жителей к подработке лидирует Ростовская область — 57% местных граждан заявили о необходимости дополнительного заработка. На втором месте расположились Волгоградская и Астраханская области (по 51%), на третьем — Краснодарский край (50%)»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко