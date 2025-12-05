Главу КФХ Ставрополя осудили на девять лет за хищение сельхозсубсидий

В Ставрополе главу крестьянско-фермерского хозяйства (КФК) осудили на девять лет колонии строгого режима за хищение 600 тыс. руб. сельскохозяйственных субсидий (по ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Рассчитывая на субсидии из бюджета, глава КФК подал в краевой Минсельхоз документы, содержащие ложные сведения о производстве им в 2019 году картофеля и овощных культур, высаживание и выращивание которых в действительности он не осуществлял.

В результате фермер получил субсидию, покрывающую затраты на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельхозпроизводства, а также повышение плодородия и качества почв.

Наталья Белоштейн