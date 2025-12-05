Производство транспортных средств в регионе выросло почти на треть в 2025 году

Промышленное производство в Ростовской области за январь-октябрь 2025 года увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Ростстат.

Фото: Пресс-служба ООО «ПК "НЭВЗ"»

По информации ведомства, основной вклад в положительную динамику внес обрабатывающий сектор с индексом производства 102,6%. Лидерами роста стали четыре отрасли: выпуск транспортных средств и оборудования вырос на 29,4%, изготовление кокса и нефтепродуктов — на 15,5%, электрооборудования — на 24%, химических веществ и продукции — на 17,4%. Энергетическая отрасль также показала позитивные результаты, увеличив объемы выработки на 2%.

Несмотря на общее развитие региона, отдельные сектора экономики столкнулись с трудностями. Снижение объемов добычи на 8,2% и сокращение коммунальных услуг на 10,9% свидетельствуют о проблемах в этих отраслях.

«Причинами снижения объемов добывающих предприятий стали: санкции, рост затрат на перевозку, снижение мировых цен на уголь, горно-геологические нарушения в забоях отдельных предприятий»,— считают эксперты.

Валентина Любашенко