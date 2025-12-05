В Новороссийске частные дома подорожали на 17% за три года

В Новороссийске за последние три года средняя стоимость частного дома выросла на 17,4%. Для сравнения, в среднем по Краснодарскому краю рост составил почти 13%, а в Крыму — около 11%, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На побережье края лидером по подорожанию «квадрата» стал Туапсе (+36,3%), в Сочи — +24%, в Геленджике — +22%, в Анапе — +32,7%. В среднем по побережью метр дома оценивается в 129,2 тыс. руб., что на 25,6% выше показателя трехлетней давности. В Крыму «квадрат» вырос в среднем на 21,4%, до 133,7 тыс. руб.

Максимальное подорожание недвижимости отмечено в Саки — на 59,6%. Существенный рост также показали Симферополь (45,4%) и Коктебель (35%). Минимальное увеличение стоимости зафиксировано в Ялте (6,9%), Массандре (7,5%) и Кореизе (11,7%). Единственным исключением стал Гурзуф, где цены снизились на 2,2%.

По общей стоимости коттеджей падение произошло только в двух населенных пунктах. В Гурзуфе цены упали на 10,1% до 22,2 млн руб, в Массандре — на 3,3% до 27,8 млн руб. Наибольший рост показали Керчь (37,1% до 8,2 млн руб), Коктебель (35,3% до 18,2 млн руб) и Симферополь (27,5% до 15,2 млн руб).

Стоимость частного дома на побережье в Краснодарском крае и Крыму практически одинаковая.

«Покупатели недвижимости стали более оптимистично оценивать безопасность и перспективы улучшения транспортной доступности полуострова», — прокомментировал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Анна Гречко