Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росгосстрах за три квартала выплатил по полисам страхования жилья 1,36 млрд рублей

За первые девять месяцев этого года на Росгосстрах приходится более четверти (26%) выплат по страховым случаям с домами, квартирами и дачами россиян. Компания возместила своим клиентам 1,36 млрд рублей — больше чем кто-либо из российских страховщиков. В статистике страхового рынка, представленной Банком России по результатам трех кварталов 2025 года, Росгосстрах на первых позициях и по объему возмещения за поврежденное жилье, и по количеству урегулированных обращений владельцев недвижимости. Лидерство в этом сегменте РГС уверенно удерживает на протяжении многих лет, оперативно помогая клиентам даже после масштабных страховых событий — ландшафтных пожаров, наводнений, ураганов и других природных катаклизмов.

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Это осенью Росгосстрах актуализировал свои правила страхования жилья, добавив в покрытие полисов новые риски — в том числе, например, такие экзотические, как повреждение имущества грызунами. А для тех владельцев недвижимости, кто в сегодня больше всего опасается БПЛА, компания выпустила отдельный монопродукт «Защита от дронов».

Широкая продуктовая линейка, большой опыт в урегулировании страховых событий и универсализм страховых агентов позволяют компании удерживать первые позиции на рынке и в сборах по страхованию жилья россиян. Согласно данным ЦБ, в первые десять месяцев 2025 года Росгосстрах продолжал наращивать свою долю в этом сегменте — как по объему страховой премии (свыше 9,7 млрд рублей), так и по количеству заключенных договоров (около 2,9 млн) РГС является лидером.

«Страхование жилья и домашнего имущества — это очень социально ответственный бизнес. И мы стремимся в полной мере соответствовать ожиданиям миллионов клиентов, которые доверили нам защиту своих домов, квартир и дач. Они знают, что в сложную минуту могут рассчитывать на компанию и на своего страхового агента. Ведь наши агенты не просто продают полис, но и при необходимости помогают оформить заявление на выплату, правильно заполнить все документы, чтобы процесс был максимально оперативным и комфортным для находящегося в стрессе клиента, — комментирует член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж Росгосстраха Юлия Шабанова. — Основные сборы по страхованию жилья обеспечивают именно агенты Росгосстраха, которые сегодня могут предложить клиенту наиболее удобный для него формат общения и заключения договора: дистанционно, по телефону или в мессенджере, при личной встрече или только по электронным каналам. По нашему опыту, даже в нынешнюю эпоху поголовной цифровизации человеческое общение и эмпатия многим страхователям очень важны — как и возможность обратиться при наступлении страхового случая за поддержкой к знакомому человеку, а не к чат-боту или голосовому автоответчику. И статистика ЦБ является еще одним подтверждением того, что ставка на человечность и умение разговаривать с клиентами на понятном языке в страховании может быть конкурентным преимуществом».

Росгосстрах. В любом случае — рядом. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3. ОГНЮЛ 1027739049689

Реклама

Новости компаний Все