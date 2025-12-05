В Ростовской области выделят 4,5 млрд рублей на ливневую канализацию

Из федерального бюджета будут направлены около 4,5 млрд руб. на создание ливневой канализации и сопутствующей инфраструктуры в Западном жилом массиве и Левенцовском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации господина Слюсаря, средства выделяются в рамках казначейского инфраструктурного кредита, который одобрило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Общий размер кредита для региона составляет почти 8,7 млрд руб.

«Софинансирование из областного бюджета оценивается в 3 млрд руб., что формирует общую сумму проекта около 11 млрд руб.»,— отметил руководитель региона.

Первые 4,5 млрд руб. область получит до конца 2025 года. По словам губернатора, эти деньги предназначены для строительства ливневой канализации, подводящих и разводящих сетей, а также очистных сооружений.

