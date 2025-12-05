Реконструкцию путепровода Батайск — Ростов оценивают в 2-3 млрд рублей

Для реконструкции путепровода Батайск — Ростов потребуется финансирование в размере от 2 до 3 млрд руб. Об этом во время «прямой линии» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Губернатор отметил, что экспертиза признала Батайский мост аварийным и власти не имеем права открывать его для движения в четыре полосы, потому что конструкция не выдержит нагрузки. Поэтому на путепроводе организовано реверсивное движение.

В настоящее время завершены инженерно-геологические исследования, и специалисты приступили к разработке проектной документации. По словам господина Слюсаря, финансирование ремонтных работ будет выделено из дорожного фонда.

Наталья Белоштейн