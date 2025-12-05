Объем перевозок в Азово-Донском бассейне сократился до 4,3 млн тонн в 2025 году

Грузоперевозки в Азово-Донском бассейне за навигационный период 2025 года сократились на 36,5% до 4,3 млн тонн по сравнению с 6,83 млн тонн в 2024 году. Об этом сообщила ФБУ Азово-Донская бассейновая администрация внутренних водных путей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

По информации учреждения, с апреля по октябрь 2025 года пшеница сохранила лидирующие позиции в структуре грузопотока — было транспортировано 1,6 млн тонн зерна. Второе место заняли нефтепродукты: мазут составил 649,5 тыс. тонн, вакуумный газойль — 533 тыс. тонн, дизельное топливо — 363,8 тыс. тонн.

Максимальный результат зафиксирован в августе — 905,4 тыс. тонн, минимальный — в октябре с показателем 762,6 тыс. тонн, что на 35,7% ниже октября 2024 года.

«Навигационный сезон в Азово-Донском бассейне открылся 1 апреля 2025 года. Администрация контролирует участок реки Дон от Цимлянского водохранилища до Аксая, а также части рек Северский Донец и Маныч общей протяженностью 699,7 км»,- прокомментировали в администрации.

В июле 2024 года к ведомству перешли Николаевский и Константиновский гидроузлы, ранее подчинявшиеся администрации Волго-Донского бассейна. Сейчас под управлением Азово-Донской администрации находятся 12 гидротехнических объектов.

Валентина Любашенко