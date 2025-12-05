На Дону 100 аграриев обратились за продлением кредитов

В Ростовской области около 100 аграриев обратились к властям по вопросу пролонгации кредитов. Об этом во время «прямой линии» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По информации губернатора, для пролонгации льготных кредитов аграриям нужно подать заявление в областной Минсельхоз, приложив справку об ущербе. Также необходимо обратиться в банки за документами о выданных кредитах и состоянии депозитных счетов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в октябре 2025 года за пролонгацией кредитов обратились 370 аграриев. Выдачей займов занимается РАПП в центрах «Мой бизнес». Программа будет действовать до конца 2025 года, при необходимости будет рассматриваться вопрос о ее продлении.

В целом по региону ущерб от засухи в 2025 году превысил 4 млрд руб.

