Мастер-план развития аэропорта Анапы завершат к концу 2026 года

Холдинг «Аэродинамика» завершит разработку мастер-плана развития аэропорта Анапы до конца 2026 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на генерального директора компании Алексея Старостина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа

В июле 2025 года на сайте госзакупок разместили тендер на создание мастер-плана для авиагавани Анапы и прилегающей территории. Общая стоимость проекта составила 29 млн руб.

«В августе мы заключили контракт с Ленаэропроектом на разработку мастер-плана. Итоговая версия будет готова к концу 2026 года. Документ станет основой для планирования инфраструктурных изменений, повышения качества обслуживания и превращения аэропорта Анапы в современный международный транспортный узел»,— заявил господин Старостин.

Процесс создания мастер-плана разделен на четыре этапа. Первый — комплексный анализ текущей работы аэропорта и оценка его потенциала — уже завершен. Далее предстоит обсуждение проектных решений и выбор оптимальной стратегии развития.

По словам Алексея Старостина, проект определит развитие аэропорта на десятилетия вперед и задаст базу для будущих инвестиций.

Авиагавань Анапы закрыта с конца февраля 2022 года в связи с ограничениями на полеты на юге России, введенными для обеспечения безопасности.

«С февраля 2022 года мы поддерживаем аэропорт в полной технической и операционной готовности к возможному открытию. Персонал регулярно проходит тренировки, обучение и стажировки в действующих аэропортах группы, что позволяет сохранять квалификацию. Все полученные в рамках субсидирования средства полностью направлены на обеспечение функционирования аэропорта в период ограничений»,— заключил господин Старостин.

Он подчеркнул, что аэропорт находится в полноценной готовности и ждет возвращения пассажиров.

29 октября 2025 года проект строительства нового железнодорожного пути на участке «Витязево — Аэропорт Анапа» получил положительное заключение государственной экспертизы.

Анна Гречко