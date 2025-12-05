Геронтологический центр «Екатеринодар» в Краснодаре получил новое реабилитационное оборудование

«Столото»* и благотворительный фонд «Память поколений» передали геронтологическому центру новое оборудование

Фото: пресс-служба «Столото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»* и благотворительный фонд «Память поколений» передали геронтологическому центру «Екатеринодар» в Краснодаре новое реабилитационное оборудование – двухсекционный электрический вертикализатор, мобильный реабилитационный подвес, туалетный лифт.

Оборудование закупили за счет средств, перечисленных «Столото» в благотворительный фонд «Память поколений» по итогам приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне благотворительного тиража всероссийской государственной лотереи «Русское лото». Эта техника позволит создать комфортные условия для пациентов центра и обеспечить качественно новый уровень ухода.

«Впервые в этом году мы инициировали специальный тираж в честь 80-летия Победы, который позволил собрать свыше 15 миллионов рублей для фонда «Память поколений». Мы благодарим всех участников тиража ко Дню Победы, именно благодаря им стала возможной эта помощь», – отметил директор по развитию розничной сети «Столото» Роман Роменский.

Геронтологический центр «Екатеринодар» работает с 1966 года. Сейчас в нем проживает около 500 человек. Здесь осуществляется социально-медицинское обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов, наблюдение за состоянием их здоровья, уход с учетом индивидуальных потребностей.

Церемония вручения прошла в центре 4 декабря, в ней приняли участие директор ГБУ СО КК «ГЦ «Екатеринодар» Александр Кормилов, начальник отдела Министерства труда и социального развития Краснодарского края Татьяна Лобченко, замглавы администрации Центрального внутригородского округа Ирина Золотченко, руководитель направления по реализации целевых программ БФ «Память поколений» Эльнора Лысова, директор по развитию розничной сети «Столото» Роман Роменский.

В рамках проекта была оказана помощь ветерану Великой Отечественной войны из Краснодара Анатолию Гавриловичу Дегтяреву. Ему подарили слуховой аппарат.

С 2014 года все лотереи в России – государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Государственный надзор за лотереями осуществляет ФНС России. Лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ.

За 10 месяцев 2025 года совокупная сумма выигрышей в Краснодарском крае составила почти 3 млрд рублей, 61 житель края стал лотерейным миллионером.

*«Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей по объему выручки. Лотерея «ВГЛ 4 Спорт», алгоритм определения выигрышей № 3 («Русское лото»), проводится на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.05.2015 № 687-р, срок проведения – до 31.12.2044. Подробности о лотерее на сайте stoloto.ru.

