Дноуглубление на Таганрогском подходном канале превысило 1 млн кубических метров

Объем дноуглубления на Таганрогском подходном канале (ТПК) составил свыше 1 млн куб. м. В целом в 2025 году Азовское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» выполнило дноуглубительные работы в объеме более 1,41 млн куб. м. Об этом сообщило ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на данные начальника Азовского управления Михаила Ожередова.

Кроме этого, объем дноуглубительных работ в акватории плавучего причала в порту Таганрог составил более 33 тыс. куб. м, в порту Ейск дноуглубление выполнено в объеме 96 тыс. куб. м, на Азово-Донском морском канале (АДМК) — 271 тыс. куб. м.

«Сейчас мы продолжаем работы на Таганрогском подходном канале. И, если погода позволит, планируем выполнять их вплоть до 31 декабря. Так что окончательные цифры по дноуглублению будут к концу года еще выше»,— отметил Михаил Ожередов.

Начальник управления добавил, что в 2025 году флот службы был увеличен на пять единиц. Теперь в его состав входят два многочерпаковых земснаряда, 11 самоходных саморазгружающихся шаланд и две мотозавозни. Однако четыре единицы флота — «Одесская-7», «Одесская-8», «Болградская» и «Бриз», находятся в ремонте.

Наталья Белоштейн