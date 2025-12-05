Руководители школы в Яйве незаконно передали имущество частной фирме

Прокуратура выявила нецелевое использование муниципального имущества в Александровском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура Александровска, должностные лица МБОУ «Среднеобразовательная школа» в поселке Яйва незаконно передали коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству питания, нежилые помещения образовательного учреждения, а также технологическое оборудование. При этом содержание указанного имущества осуществлялось за счет средств муниципального бюджета.

По итогам проверки прокурор внес представление в администрацию округа. На основании материалов прокуратуры СУ СКР по пермском краю возбудило уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренного п «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).