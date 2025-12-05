В Дагестане планируют увеличить вдвое число маршрутов с регулярными тарифами

В 2026 году в Махачкале количество общественных маршрутов с регулируемым тарифом увеличат почти на 50%. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные в пресс-службы администрации города. Размер тарифа будут определять власти, а не перевозчики.

«Если в 2025 году таких маршрутов в Махачкале насчитывается 8, то в 2026 году их станет 15. Это важное направление, главная задача которого — повышение качества пассажирских перевозок муниципальным транспортом»,— цитирует издание слова главы Махачкалы Джамбулата Салавова.

Глава добавил, что в 2026 году на маршруты с регулируемыми тарифами выйдут новые автобусы. Они будут обслуживать несколько отдаленных пригородных поселков и районов, включая ДОСААФ, Красноармейск, Богатыревку, Новый Хушет, Пальмиру, Турали и Сулак.

Весь муниципальный транспорт будет контролироваться новым муниципальным автономным учреждением «М-Транс». Для него уже выбрано место в северной части города.

Наталья Белоштейн