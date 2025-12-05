Прибыль донского ГУФСИН от продажи продукции заключенных увеличилась на 10%

В январе-октябре 2025 года прибыль ГУФСИН России по Ростовской области от продажи товаров, произведенных заключенными в исправительных учреждениях региона, достигла 75 млн руб., что на 10,2% или 7 млн руб. больше год к году. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории Ростовской области действуют 10 исправительных учреждений, включая одну колонию-поселение. Во всех этих учреждениях организованы «центры трудовой адаптации». В январе-октябре 2025 года этими центрами выпущено товаров на 639 млн руб., рост прибыли составил 9% (53 млн руб.) год к году.

За десять месяцев 2025 года в исправительных учреждениях региона созданы 2,2 тыс. рабочих мест, что на 5% меньше, чем год назад. В ГУФСИН отмечают, что за год значительно сократилось число привлеченных к труду осужденных — с почти 3 тыс. до 2,13 тыс. человек. Снижение показателя — 28,6%.

Средний показатель норм выработки осужденными в октябре 2025 года составил 44,4%. Годом ранее он составлял почти 31,3%.

Наталья Белоштейн