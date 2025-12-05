В Дагестане проведут учет 4 тысяч бесхозных энергетических объектов

В Дагестане пройдет инвентаризация почти 4 тыс. бесхозных электросетевых объектов. На данный момент учет проходят 14 тыс. подобных объектов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного инженера филиала «Дагэнерго» Саида Султанова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В процессе инвентаризации активно участвуют муниципалитеты, отметил он.

Господин Султанов добавил, что в 2025 году на модернизацию сетей в республике выделено около 300 млн руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что до 2030 года ПАО «Россети Северный Кавказ» направит более 11,9 млрд руб. на модернизацию электросетевого комплекса Дагестана в рамках общей программы повышения надежности энергоснабжения трех республик СКФО.

Общая сумма инвестиций по Дагестану, Чечне и Ингушетии составит около 16 млрд руб., при этом наибольшая доля средств пойдет именно в Дагестан из-за роста энергопотребления — республика потребляет 33% электроэнергии от общего объема СКФО.

Наталья Белоштейн