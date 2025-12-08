Операторы и меры поддержки федерального проекта «Технологии»

Кому Студентам Студентам, физлицам с идеей, компаниям Стартапам с нуля Компаниям, МТК, бизнес-ангелам Малым технологическим компаниям (МТК) Что Тренинги предпринимательских компетенций Акселерационные программы Грантовая поддержка Университетские стартап-студии Резидентство в «Сколково», микрогранты, возмещение инвестиций Льготное кредитование Грантовая поддержка, программы компенсации затрат при IPO Оператор Московский физико-технический институт (МФТИ) АНО «Платформа НТИ» Фонд содействия инновациям Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» Фонд «Сколково» Корпорация МСП, МСП-банк АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций»