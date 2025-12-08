Операторы и меры поддержки федерального проекта «Технологии»

|
|Кому
|Студентам
|Студентам, физлицам с идеей, компаниям
|Стартапам с нуля
|Компаниям, МТК, бизнес-ангелам
|Малым технологическим компаниям (МТК)
|Что
|Тренинги предпринимательских компетенций
|Акселерационные программы
|Грантовая поддержка
|Университетские стартап-студии
|Резидентство в «Сколково», микрогранты, возмещение инвестиций
|Льготное кредитование
|Грантовая поддержка, программы компенсации затрат при IPO
|Оператор
|Московский физико-технический институт (МФТИ)
|АНО «Платформа НТИ»
|Фонд содействия инновациям
|Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО»
|Фонд «Сколково»
|Корпорация МСП, МСП-банк
|АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций»