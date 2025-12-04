Жители Новороссийска услышат выстрелы в акватории 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в Новороссийске пройдут учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом оповестили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Учения НВМБ состоятся два раза за день, с 11:00 до 13:00 и с 21:30 до 22:30. В ходе тренировочных мероприятий силы НВМБ отработают практические действия по отражению нападения БЭК и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в период проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств. Ограничения вводятся на подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.

София Моисеенко