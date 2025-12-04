Суд пересмотрит дело экс-директора «Кубаньэнерго»

Кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело бывшего генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Сергея Сергеева, осужденного за получение взятки в крупном размере. Инстанция признала выводы апелляционного суда недостаточно обоснованными и указала на противоречия в назначенном наказании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следовало из приговора Октябрьского районного суда Краснодара 2023 года, руководитель энергокомпании получил от своего заместителя автомобиль Mercedes-Benz стоимостью свыше 10 млн руб., оформленный на третье лицо. Передача машины, по версии следствия, обеспечила назначение дарителя первым заместителем директора. Для формального прикрытия использования автомобиля был заключен фиктивный договор аренды.

Сергеев вину не признал, однако суд первой инстанции, учитывая представленные доказательства, назначил ему штраф в 2 млн руб. и временно лишил права занимать руководящие должности в структурах «Россетей». Апелляционный суд впоследствии ужесточил санкцию, увеличив штраф до 3 млн руб.

Кассационная инстанция сочла, что апелляционный суд формально подошел к анализу смягчающих обстоятельств и не дал надлежащей оценки материалам дела. Кроме того, суд признал требующей повторного рассмотрения и позицию защиты, настаивавшей на направлении материалов в прокуратуру ввиду недостаточной доказанности обвинения.

Апелляционное определение отменено, дело вернется в Краснодарский краевой суд, где его будет рассматривать иной состав судей.

Вячеслав Рыжков