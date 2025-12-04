В Батайске мужчина погиб при тушении возгорания в теплице

В дачном товариществе «Донская чаша» на улице Жасминовой в Батайске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Возгорание произошло в теплице. Самостоятельно справиться с огнем пытался 54-летний мужчина. Из-за сильных ожогов он позже скончался в больнице. Прибывшие пожарно-спасательные расчеты ликвидировали огонь на 20 кв. м.

Вероятной причиной является нарушение правил эксплуатации печи на твердом топливе.

Константин Соловьев