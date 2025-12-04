На Дону в ноябре пропали 73 человека

В ноябре 2025 года в Ростовской области зафиксировано 73 случая исчезновения людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПСО «Лиза Алерт» Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Об сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «Лиза Алерт».

За последний месяц осени волонтеры ПСО нашли живыми 46 человек, четверо погибли, не найдены 10 пропавших, установлена личность одного человека.

Кроме этого, волонтеры нашли восемь родственников пропавших и отправили три заявки в программу «Жди меня».

Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

Наталья Белоштейн