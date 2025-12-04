В Севастополе отражают атаку БПЛА

Военные в Севастополе отражают атаку беспилотников. В городе работает ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, над акваторией Черного моря сбиты две воздушные цели на значительном расстоянии от берега на Северной стороне. По данным спасательной службы Севастополя, гражданские объекты города не пострадали.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах»,— отметил Михаил Развожаев.

Ранее на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города просят отойти от окон и укрыться в безопасных помещениях.

Алина Зорина