В Ростове будут судить убившего полицейских организатора террсообщества

В Южный окружной военный суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении жителя Махачкалы Батала Магомедова, обвиняемого в создании террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо этого, фигуранта обвиняют по ч. 3 ст. 166 УК РФ «Угон», ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные ношение и перевозка оружия и боеприпасов», п. «а», «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ «Хищение оружия и боеприпасов».

Следствием установлено, что с декабря 2024 года Батал Магомедов участвовал в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Затем он объединился со своим знакомым и создал свое террористическое сообщество.

Так, 5 мая 2025 года в Махачкале фигурант с подельниками организовал вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, в результате которого погибли двое полицейских. Двое нападавших были нейтрализованы ответными действиями силовиков.

В результате теракта пострадали трое полицейских и четверо прохожих, в том числе несовершеннолетняя.

Наталья Белоштейн