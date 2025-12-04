ВАЗ-2110 перевернулся в Анапе в результате ДТП с «Тойотой»

В Анапе произошло столкновение двух автомобилей на перекрестке улиц Крымская и Первомайская. Об этом сообщили в ОМВД России по городу-курорту.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по улице Первомайской, выехала на улицу Крымскую и не предоставила преимущество в проезде автомобилю «Тойота Марк 2». Установлено, что девушка-водитель отечественного авто также не убедилась в безопасности совершаемого маневра. В результате ВАЗ-2110 столкнулся с иномаркой и опрокинулся.

Двери ВАЗ-2110 заклинили. Для извлечения девушки из салона автомобиля на место аварии прибыли сотрудники МЧС, они передали водителя бригаде скорой помощи. Медики выяснили, что девушка не получила повреждений, несмотря на то, что не была пристегнута ремнем безопасности.

В отношении водителя ВАЗ-2110 составили протокол об административном правонарушении.

София Моисеенко