В акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

4 декабря в Черном море силы Черноморского флота ликвидировали четыре украинских БЭК. Об этом свидетельствует актуальная сводка Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации Минобороны РФ, четыре безэкипажных катера уничтожены в северо-западной части Черного моря. Всего с начала СВО ВС РФ ликвидировали более 100,2 тыс. беспилотников, 668 самолетов, 283 вертолета и свыше 26,3 тыс. танков и бронированных машин ВСУ.

В утренней сводке представители Минобороны России сообщали, что в ночь на 4 декабря в Черном море был ликвидирован один вражеский беспилотник.

София Моисеенко