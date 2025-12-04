В акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
4 декабря в Черном море силы Черноморского флота ликвидировали четыре украинских БЭК. Об этом свидетельствует актуальная сводка Министерства обороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно информации Минобороны РФ, четыре безэкипажных катера уничтожены в северо-западной части Черного моря. Всего с начала СВО ВС РФ ликвидировали более 100,2 тыс. беспилотников, 668 самолетов, 283 вертолета и свыше 26,3 тыс. танков и бронированных машин ВСУ.
В утренней сводке представители Минобороны России сообщали, что в ночь на 4 декабря в Черном море был ликвидирован один вражеский беспилотник.