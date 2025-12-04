«Локомотив-Кубань» сыграет против ЦСКА в Краснодаре

«Локомотив-Кубань» в пятницу примет в Краснодаре московский ЦСКА в статусе участника Матча недели Единой лиги ВТБ. Встреча, которая начнется в 20:00 в «Баскет-Холле», станет для краснодарского клуба первой домашней после двухнедельного перерыва и серии выездных игр. Команда Антона Юдина подходит к матчу с действующим чемпионом лиги с пятиматчевой победной серией — самой продолжительной в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Накануне игры «Локо» усилил состав двумя американскими форвардами: Би Джеем Джонсоном, уже выступавшим за клуб в прошлом сезоне, и Майком Муром. Перед началом встречи болельщикам представят претендентов на звание лучшего игрока месяца в составе красно-зеленых — в шорт-лист вошли Патрик Миллер, Винс Хантер, Антон Квитковских, Кэшюс Робертсон и Всеволод Ищенко. Также в программе заявлены выступления группы поддержки LOKS Dancers и работа клубной студии, гостем которой станет экс-футболистка сборной России и ЖФК «Локомотив» Ирина Подшибякина.

Антон Юдин, оценивая предстоящее противостояние, отметил, что исход матча определят «множество деталей». По его словам, ЦСКА остается «очень опытной командой», чьи победы «просто не даются». Главный тренер подчеркнул, что состав «Локомотива» восстанавливается после травм и возвращения игроков из национальных сборных, однако домашняя площадка и поддержка болельщиков должны сыграть в пользу краснодарцев. Юдин выразил надежду, что зрители покинут арену «с положительными эмоциями».

Вячеслав Рыжков