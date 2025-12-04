ГЖИ Ростовской области планирует лишить лицензии управляющую компанию «Мир»

Госжилинспекция (ГЖИ) Ростовской области подала в суд иск с целью аннулировать лицензию управляющей компании ООО «УК Мир», которая обслуживала 78 многоквартирных домов в регионе. Основанием для обращения стали значительные нарушения лицензионных требований, выявленные в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что управляющая компания ООО «УК Мир» накопила задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Из-за этого из лицензии УК были исключены 36 многоквартирных домов.

«Исключение более 15% многоквартирных домов, находящихся в реестре лицензий УК, послужило основанием для обращения Госжилинспекции области с иском в суд об аннулировании лицензии»,— отметили в правительстве.

По информации руководителя Госжилинспекции области Павла Асташева, жители домов, находившиеся в управлении лишенной лицензии организации, на общем собрании собственников должны выбрать новую управляющую компанию. Если они не сделают это по каким-то причинам, вопрос решается через конкурс, проводимый органом местного самоуправления.

Отмечается, что всего за время действия лицензирования управляющих компаний аннулировано или прекращено действие лицензий 407 организаций, из них из-за неопределенного срока действия лицензий — 92. Кроме этого, в 2025 году по различным основаниям исключены из реестра лицензий сведения о 505 многоквартирных домах под управлением организаций.

Наталья Белоштейн