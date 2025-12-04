В Ростове треть сотрудников предприятий ощутила сокращение бумажной нагрузки

В Ростовской области 39% компаний применяют системы электронного документооборота, 31% — используют ERP-платформы управления производством, 24% — облачные сервисы для работы с документами. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

По информации аналитиков, лидерами цифрового внедрения стали финансовые службы (67 %) и отделы закупок (60%), где объемы документооборота традиционно высоки. Активно применяют автоматизацию менеджмент (57%) и юридические подразделения (54%).

Каждый третий сотрудник (27%) отмечает усилия компаний по сокращению бумажной работы. В малом и среднем бизнесе 15% работников видят реальные шаги по уменьшению рутинных задач.

Положительный эффект от цифровизации чаще замечают сотрудники служб безопасности (21%), медицины и фармацевтики (20%), HR-направления (17%) и IT-сферы (16%) — областей с частично автоматизированными процессами. Юристы (68%), специалисты по закупкам (65%) и представители строительной сферы (64%) пока не видят изменений во внутренних процессах.

«Автоматизация бизнес-процессов становится необходимым условием конкурентоспособности компаний. Современные технологии помогают ускорять процессы, снижать нагрузку на сотрудников и повышать прозрачность коммуникаций»,— пояснила Марина Хадина, директор по развитию CRM для рекрутинга Talantix.

Валентина Любашенко