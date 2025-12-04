Участница ликвидации разлива мазута в Анапе получила премию «Волонтер года»

Анна Плужникова, участвовавшая в устранении последствий экологической катастрофы в Анапе после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, стала лауреатом премии «Волонтер года — 2025». Премию вручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

«Спасибо вам большое за вашу работу. И надеюсь на то, что она будет так же активно продолжаться, как вы это делали до сих пор»,— поблагодарил глава государства Анну Плужникову.

Волонтер отметила, что получить награду — большая честь. Она также рассказала о том, что в Анапе встретила множество неравнодушных людей, которые не могли остаться и поехали помогать в устранении разлива нефтепродуктов. По ее словам, за три месяца работы в качестве добровольца она практически ни разу не видела волонтера, который бы трудился в одиночку.

«Это говорит о том, что друг без друга мы бы там точно не справились. И все то, что мы сделали там, в Анапе,— это все случилось только благодаря тому, что мы вместе»,— подчеркнула лауреат.

Премию учредили в 2020 году по инициативе добровольцев Общероссийского проекта взаимопомощи «МыВместе». В этом году организаторы получили свыше 52 тыс. заявок из 147 государств.

Алина Зорина