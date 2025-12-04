В Северной Осетии осудили бывшего судью за вымогательство взятки у подсудимого

В Республике Северная Осетия-Алания к семи с половиной годам лишение свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 4,5 млн руб. приговорили бывшего судью одного из районных судов Владикавказа за вымогательство взятки у подсудимого (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что 25 мая 2020 года бывший судья принял к рассмотрению уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве. В начале июля того же года фигурант в своем кабинете предложил назначить подсудимому условное наказание за 150 тыс. руб.

«14 августа 2020 года в своем служебном кабинете осужденный при получении взятки в размере 150 тыс. руб. от подсудимого, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, был задержан сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания»,— сообщили в ведомстве.

По представлению главы СК России Александра Бастрыкина Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела. В тот же день фигурант был досрочно лишен полномочий.

Наталья Белоштейн